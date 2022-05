Lazio Ospina, resta viva l’ipotesi biancoceleste

Il calciomercato Lazio potrebbe ruotare attorno alla ricerca di un portiere. Sul taccuino c’è anche il nome di Ospina

La Lazio sta cercando un portiere per la prossima stagione. Strakosha in uscita e Reina non convince. Sarri ha le sue idee per la porta, tra cui anche Ospina.

Il colombiano è in uscita dal Napoli e sicuramente andrà via a parametro zero. Un aspetto importante per i biancocelesti. Ospina resta vivo tra le scelte della Lazio per la porta insieme a Sergio Rico e Carnesecchi. Lo scrive La Repubblica.