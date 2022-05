Lazio, Ospina obiettivo concreto: il messicano si allontana da Napoli

Mercato Lazio, Ospina torna ad essere un obiettivo concreto: il colombiano torna in corsa con Sergio Rico e Carnesecchi

In casa Lazio tiene banco la situazione portieri per la prossima stagione. Ospina sembra esser tornato tra gli obiettivi dei biancocelesti. Il futuro del messicano è lontano da Napoli, lo conferma lo stesso agente.

«Ci sono tante conversazioni già avviate, ma serve aspettare. Abbiamo un vantaggio molto grande che è quello di essere liberi. Un’opportunità per scegliere la soluzione migliore». Così Lucas Jaramillo a Semana. Intanto il Corriere dello Sport inserisce Ospina in corsa per la porta della Lazio assieme a Sergio Rico e Carnesecchi.