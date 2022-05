Lazio Strakosha, addio vicino: Sergio Rico in pole

La Lazio e Strakosha sono pronti a dirsi addio al termine del campionato: per la sostituzione Sergio Rico resta la prima scelta

Rendimento non al top e voglia di cambiare, Sarri punta su Sergio Rico per sostituire Strakosha.

Non sono serviti i colloqui degli ultimi giorni per far cambiare idea al tecnico. Il portiere albanese andrà via in estate. Sergio Rico in pole tra i portiere sul taccuino di Tare. Lo scrive il Corriere dello Sport.