Il Bologna ha il suo nuovo allenatore: arriva Domenico Tedesco! L’annuncio ufficiale. Il comunicato del club con tutti i dettagli

Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, il Bologna apre un nuovo ciclo affidando la panchina a Domenico Tedesco, reduce dall’esperienza al Fenerbahce, conclusasi ad aprile 2026. Il tecnico tedesco, alla sua prima esperienza in Serie A, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione aggiuntiva, ponendo le basi per un progetto a medio-lungo termine.

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Classe 1985 e originario di Rossano (CS), Tedesco vanta un curriculum internazionale di rilievo, iniziato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, proseguito alla guida di Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e infine Fenerbahce. Tra i risultati più significativi figurano un secondo e un quarto posto in Bundesliga, un secondo in Prem’er-Liga russa, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ha inoltre partecipato a Champions League e Europa League, raggiungendo la semifinale nella stagione 2021-22.

Con l’arrivo di Tedesco, il Bologna punta a consolidare la squadra e rilanciare il progetto tecnico, con l’obiettivo di tornare competitivo in Serie A e sulle competizioni europee.

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IL COMUNICATO – «Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce.

Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22. Benvenuto Mister!».