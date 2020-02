Lazio, intervento riuscito per Lulic: il comunicato del club

Il capitano della Lazio Lulic è stato sottoposto a un intervento in artroscopia: il comunicato ufficiale del club

Senad Lulic è stato sottoposto questa mattina a un intervento per un infortunio rimediato alla caviglia sinistra. La nota della Lazio: «Si comunica che in data odierna, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra».

«L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito. Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero».