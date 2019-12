Lazio, Inzaghi: «Era una gara da temere. Immobile è il nostro leader»

Simone Inzaghi commenta la vittoria contro l’Udinese, arrivata grazie alla doppietta di Immobile e il gol di Luis Alberto

Simone Inzaghi può festeggiare la bella vittoria sulla Lazio, arrivata con il risultato di 3-0. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«Diciamo che era una partita da temere: l’Udinese ha fisico e tecnica, l’abbiamo affrontata col piglio giusto. Immobile ha dato segni di grande maturità, si sacrifica per la squadra e non è egoista per quanto riguarda i gol. C’è una gerarchia e va rispettata, Immobile oggi ha fatto due gol e lo ha lasciato a Luis Alberto».