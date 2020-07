Lazio, Inzaghi: «Liti in squadra? Polemiche costruite ad arte»

Simone Inzaghi ha analizzato il pareggio rimediato in casa dell’Udinese: le parole del tecnico della Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio rimediato contro l’Udinese.

PRESTAZIONE – «Abbiamo provato in tutti i modi a vincerla. Nel secondo tempo potevamo fare meglio, abbiamo patito la stanchezza. Avremmo dovuto portare a casa i tre punti».

OBIETTIVI – «Andiamo avanti, manca una vittoria per la matematica qualificazione alla Champions League. Sappiamo tutti cosa abbiamo passato dopo la ripresa, nulla toglie al cammino dei miei ragazzi che hanno comunque battuto molti record e alzato una Supercoppa».

JUVENTUS – «Partita importantissima, guardiamo già avanti».

POLEMICHE CON I PREPARATORI – «C’è stata molta tranquillità, sono cose costruite ad arte. Un presidente guarda la realtà, vuole sapere le cose, siamo la terza squadra che corre di più. Non è per crearmi alibi, non ne abbiamo bisogno, ma non avendo rotazioni la squadra non ha lucidità».