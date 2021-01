Lazio, Inzaghi: «Caicedo sempre stato importantissimo»

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Parma-Lazio

Al termine della gara tra Lazio e Parma, il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto davanti le telecamere di Sky Sport. Ecco le parole del mister biancoceleste:

«La voce? Ho ancora qualche problemino ma va meglio dell’altra volta (ride, ndr). Contento di aver vinto e di non aver preso gol, abbiamo approcciato bene al match, abbiamo meritato, rischiando solo in un’occasione nel primo tempo. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita ma il risultato ci dà fiducia e autostima. Caicedo? Merita tutto, io penso abbia sempre avuto un ruolo importantissimo con noi, si fa volere bene da tutti, compagni in primis, sta finalizzando, vogliamo che rimanga con noi. Quest’anno meno bene degli altri? Io penso che abbiamo avuto un girone di Champions con tante vicissitudini e sapevamo avremmo lasciato per strada qualche punto, nelle tre gare precedenti con Milan, Genoa e Benevento avremmo meritato di più. E’ normale che col doppio impegno qualcosa abbiamo perso, stanno avendo tutte un ritmo incredibile, ma la mia voce e la squadra dimostrano che non dobbiamo mollare niente. Non penso proprio che la squadra abbia mollato».