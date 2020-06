Lazio, Inzaghi: «Contro l’Atalanta servirà carattere. Sugli infortuni…»

Simone Inzaghi ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Atalanta: le parole dell’allenatore della Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida contro l’Atalanta.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24

SENSAZIONI – «Senz’altro c’è voglia di ripartire. Ci siamo lasciati alle spalle un momento particolare, sappiamo e abbiamo visto le prime partite. Ci saranno delle difficoltà a cui andremo incontro per le partite ravvicinate, stanchezza mentale e problemi fisici».

INFORTUNI – «Leiva, Lulic, Ramos e Marusic non ci saranno. Marusic spero di recuperarlo per la Fiorentina, non ci sraanno nemmeno Adekanye e Raul Moro. Lulic è il Capitano, è qui con noi nonostante l’infortunio molto serio, probabilmente tornerà nella prossima stagione. Luiz Felipe ha riportato uno stiramento di primo grado, mentre Marusic un’elongazione. Leiva ha avuto un infortunio, si è allenato ma ha sofferenza e abbiamo rallentato il recupero».

ATALANTA – «Conosciamo tutti quanti il valore dell’Atalanta. I nostri percorsi sono partiti insieme, io e Gasperini abbiamo fatto ottime cavalcate, hanno grandi individualità. Sarà senz’altro una bellissima partita, un banco molto difficile, ma sappiamo cosa andremo ad incontrare».