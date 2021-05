Lazio, Inzaghi: «Dispiace aver perso il derby. Rinnovo? Ne parleremo»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro la Roma: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Mi dispiace per il secondo tempo. La Roma ha sfruttato alla perfezione le occasioni. Le statistiche sono chiare: due tiri in porta due gol. Tra l’altro il primo gol è una ripartenza su una nostra palla persa. Sono stati decisivi gli episodi. Bravi loro a sfruttarli. Ci dispiace molto aver perso».

RAMMARICO – «C’è rammarico perché il derby è importantissimo. Non meritavamo di andare sotto al riposo. Ci voleva però una reazione. Ripeto però il primo tempo è stato molto buono. Forse dovevamo avere un po’ di pazienza. Le occasioni di Milinkovic e Luis Alberto sono clamorose, ma Fuzato è stato super».

RINNOVO – «Dopo queste ultime partite, che dobbiamo finire nel miglior modo possibile, ci incontreremo e parleremo del futuro. Sono ottimista».