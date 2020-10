Lazio, Inzaghi: «Faremo bene anche quest’anno» – VIDEO

Simone Inzaghi non è preoccupato per il prosieguo della stagione della Lazio: ecco le parole del tecnico post Atalanta – VIDEO

Simone Inzaghi, dopo la gara persa 1-4 contro l’Atalanta, ha parlato della prestazione della Lazio.

«Dopo l’1-0, ch enon sappiamo se sia regolare, ci siamo innervositi perchè eravamo partiti bene. Forse è stata la partita in cui abbiamo fatto meglio, ma leggendo il risultato, dovevamo indirizzar emeglio gli episodi. Abbiamo avuto momenti clamorosi, Immobile avrebbe riaperto la partita. Dovevamo fare meglio, ma la squadra farà bene anche quest’anno. Difesa non all’altezza della scorsa stagione? Probabilmente sì, ma tutta la squadra doveva fare attenzione, il quarto gol si può accettare, gli altri no. Contro determinate squadre non basta quel che abbiamo fatto».