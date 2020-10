Lazio, Inzaghi: «Manca un punto con l’Atalanta. Spero di ritrovare Lulic»

Simone Inzaghi analizza l’avvio di campionato della Lazio: ecco le parole del tecnico biancoceleste sulle prime gare

Simone Inzaghi, dal Festival dello Sport di Milano, ha parlato dell’avvio di campionato della Lazio. Le sue parole riportate da TMW.

«Noi avremmo potuto avere un punto in più con l’Atalanta, abbiamo avuto qualche problema per inserire i nuovi, ma sono fiducioso, i ragazzi stanno lavorando bene. Mi fanno emozionare perché danno sempre il massimo, anche nelle difficoltà. Penso a Parolo che ha marcato Lukaku nella partita con l’Inter. Lulic manca da 9 mesi, è un giocatore importante, spero di ritrovarlo al più presto perché per noi è fondamentale».