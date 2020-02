Il tecnico della Lazio Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della lotta per lo Scudetto contro Juventus e Inter – VIDEO

La Lazio si trova attualmente a un punto dalla vetta della Serie A, in piena lotta Scudetto. Davanti ci sono Juventus e Inter, che però non sono più un miraggio inarrivabile entro la fine della stagione.

Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ne è consapevole: «Noi in corsa per lo Scudetto? Lo dice la classifica. Domenica sarà una bellissima partita contro una big, vedremo che succederà. Abbiamo dimostrato di non essere da meno. Con questo spirito possiamo andare avanti molto bene».