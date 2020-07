Lazio, Inzaghi: «Scudetto? Dobbiamo pensare a noi. Lecce tosto»

Simone Inzaghi ha parlato della partita di Serie A contro il Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida contro il Lecce ai microfoni di Lazio Style Channel.

«Indipendentemente dal risultato delle altre, dobbiamo pensare solo a noi. Abbiamo analizzato in poco tempo la partita col Milan, domani sarà importante e difficile a Lecce. Cercheremo di affrontare la gara nel migliore dei modi. Abbiamo due piccole sedute, vedremo la condizione della squadra: giocherà chi darà garanzie. Il Lecce gioca bene a calcio, c’è un ottimo allenatore come Liverani che è anche un amico. Stanno lottando per la salvezza, sono tutte lì a otto giornate dalla fine. Dobbiamo prenderla nel modo giusto, anche all’andata all’Olimpico loro ci impensierirono parecchio».