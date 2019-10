Lazio, Inzaghi: «Vittoria meritata. Rigore? Giusto così»

Il tecnico della Lazio Inzaghi ha analizzato la vittoria ottenuta tra le mura del Franchi contro la Fiorentina

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata in casa della Fiorentina: «Abbiamo meritato di vincere. Siamo tornati tardi da Glasgow, onore ai miei ragazzi che hanno fatto una grande gara contro una squadra forte. Ero tranquillo stasera».

«Dobbiamo migliorare la gestione del risultato, ma la squadra crea ed è sempre viva. Per quello che abbiamo fatto, meriteremmo molti punti in più. Rigore? Immobile ha deciso di lasciarlo a Caicedo, era giusto lo tirasse lui per quello che ha fatto anche contro il Celtic», ha concluso il tecnico della Lazio.