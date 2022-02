Lazio, la gioia di Cabral: «Felice per l’esordio. Da elogiare l’atteggiamento della squadra»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo acquisto della Lazio Cabral ha gioito per l’esordio con la maglia biancoceleste

Maurizio Sarri ieri ha concesso alcuni scampoli di partita a Jovane Cabral, facendolo debuttare ufficialmente con la maglia della Lazio. L’esterno ha postato sui social tutta la sua felicità per la “prima” con i biancocelesti ma al tempo stesso si è detto dispiaciuto per il risultato maturato al do Dragao. Le sue parole:

«Felice per il mio esordio, in una partita impegnativa e contro un avversario difficile. Nonostante il risultato negativo, va elogiato l’atteggiamento della squadra. Saremo pronti a fare meglio davanti ai nostri tifosi! Andiamo Lazio!».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24