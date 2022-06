Lazio, l’agente di Caputo: «Tutti ambiscono a un top club ma sta bene alla Samp»

L’agente di Francesco Caputo ha parlato delle voci di mercato sul calciatore, seguito soprattutto dalla Lazio: le dichiarazioni

Tra i nomi in cima seguiti dalla Lazio per il ruolo di vice Immobile c’è Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria. Gaetano Fedele, procuratore, ha parlato del possibile futuro del suo assistito nella sua intervista per CalcioNapoli24 TV.

FUTURO CAPUTO – «Per ora sta bene alla Sampdoria, il suo curriculum parla chiaro: negli ultimi otto anni è sempre andato in doppia cifra. Adesso invece c’è uno che va in doppia cifra una volta e viene valutato 50 milioni di euro. Tutti i giocatori ambiscono a un top club, come lo è il Napoli ma anche il Milan, l’Inter o la Lazio. Francesco sta bene alla Sampdoria, però».