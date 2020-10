Lazio, Lazzari: «Contro l’Inter possiamo dire la nostra»

Manuel Lazzari ha parlato prima della sfida contro l’Inter: ecco le parole dell’esterno biancoceleste sulla gara ai nerazzurri

«Contro l’Atalanta abbiamo fatto una grande partita, loro sono stati cinici. Cinque tiri, quattro gol. Il risultato è davvero pesante, ma possiamo rifarci domenica in casa con l’Inter. Quest’anno si sono rinforzati ancor di più, affronteremo una squadra tosta. Noi siamo la Lazio, sappiamo di avere una grande rosa, in una gara secca così non c’è una favorita, possiamo dire la nostra. Dobbiamo ripetere la stessa partita dell’anno scorso, dove noi tenevamo il controllo della palla».