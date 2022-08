Lazio, Lazzari: «Importante partire bene, con il Bologna per i tre punti»

Manuel Lazzari ha parlato per il match program di Lazio-Bologna: le dichiarazioni dell’esterno del club biancoceleste

Manuel Lazzari ha parlato in vista di Lazio-Bologna, in programma domani all’Olimpico. Le dichiarazioni ai canali ufficiali biancocelesti.

CAMPIONATO – «Sarà un campionato particolare, a novembre ci fermeremo e non sapremo quale sarà la condizione fisica dei calciatori quando riprenderemo. Sarà tutto una novità, quindi mai come quest’anno sarà importante iniziare bene, dare il massimo e fare più punti possibili fino alla sosta».

BOLOGNA – «Loro sono fisici, mettono tanta intensità in ogni partita. Dovremo essere bravi a far girare velocemente la palla e ad avere molta pazienza perché il Bologna si sa chiudere molto bene con 5 difensori. Sarà difficile ma sarà la prima in casa davanti ai nostri tifosi e speriamo di potergli regalare subito una vittoria».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24