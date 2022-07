Lazio, le scuse di Vavro: «Mi dispiace. La Lazio è un club storico»

Vavro si scusa per le parole di ieri, quando ha detto di odiare la Lazio: «Ho detto cose che non sarebbero mai dovute uscire dalla mia bocca»

Denis Vavro fa prontamente marcia indietro e si scusa, tramite il proprio profilo Instagram, per le parole pronunciate ieri nelle quali aveva ammesso di odiare la Lazio durante una diretta su Twitch:

«Ho fatto un errore, ho detto cose che non sarebbero mai dovute uscire dalla mia bocca. Mi dispiace. La Lazio è un club storico, troppo grande per un giocatore come me».