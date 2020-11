Lazio, le scuse non bastano: arriva la multa per Luis Alberto

Nonostante le scuse pubbliche alla Lazio e ai tifosi biancocelesti, Luis Alberto sarà multato dal club. I dettagli

Continua a tener banco in casa Lazio il caso Luis Alberto. Come riporta Il Messaggero, nessun accenno di pentimento infatti nei confronti di Lotito e Tare, contro cui rimane la rabbia. Anche perché c’è un retroscena legato all’esultanza polemica col Bologna. L’agente dello spagnolo aveva chiamato la società per avere dei chiarimenti sui mancati stipendi (e pare pure sulle commissioni), senza ricevere nessuna risposta.

Il presidente e il ds ora, dopo avergli rinnovato un contratto top (a 3 milioni) e l’uscita di Luis Alberto a valanga, lo accusano tuttavia d’irriconoscenza. Potrebbe non bastare una multa salata, c’è nell’aria una punizione ancora più severa se il numero 10 non dovesse fare altri passi indietro nel confronto vis a vis, che a breve andrà in scena.