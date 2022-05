Lazio, Leiva: «Con i biancocelesti è finita, ma forse resto in Italia»

Lucas Leiva, ormai ex centrocampista della Lazio, ha parlato del suo possibile futuro. Le dichiarazioni del brasiliano

Lucas Leiva, presente a Parigi per la finale di Champions, ha parlato del suo futuro. Queste le parole del brasiliano, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

FUTURO – «Io ancora in Italia? La mia avventura con la Lazio è finita. Ora devo aspettare, vado in vacanza e vediamo. L’Italia è stato un paese che mi ha fatto stare benissimo dal primo giorno, la mia famiglia è abituata. Vediamo in futuro se ci sarà la possibilità di continuare da voi; non è scontato, magari potrei anche rimanere».

