Lazio, Lotito: «Dybala alla Roma? Abbiamo speso tanto»

Lazio, le parole di Claudio Lotito: «Dybala alla Roma? Io non vendo sogni ma solide realtà, abbiamo speso tanto»

Uscito dal consiglio federale, Claudio Lotito ha commentato con i giornalisti il mercato della Lazio. Di seguito le sue parole.

MERCATO – «Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell’allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c’è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14».

CASO ACERBI – «Non c’è una questione Acerbi è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono».

DYBALA – «Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà».