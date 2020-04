Lazio, Lotito: «Niente impedisce ai calciatori di allenarsi»

Il presidente della Lazio Lotito ha espresso le proprie considerazioni sulla ripresa degli allenamenti in Serie A

Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per ribadire la propria posizione in merito al ritorno in campo degli atleti: «Non siamo parlando di scelte della società, io sono per il rispetto delle norme dello stato. Ma in questo contesto non c’è una validazione scientifica che impedisca ai giocatori di allenarsi in un contesto da me sopra descritto».

«O meglio, adesso sono impedite le sedute, ma nel precedente decreto no. Se viene adottato un protocollo che rispetta alcune misure di sicurezza, le salute non viene compromessa. L’allenamento è un atto lavorativo. Perché se lavorano nelle fabbriche, un calciatore non può svolgere il proprio compito in condizione di totale sicurezza? Adesso mi auguro che le condizioni miglioreranno», ha concluso il presidente della Lazio.