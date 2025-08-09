Lazio, Lotito a caccia di un nuovo sponsor da 10 milioni di euro. I dettagli sulle trattative condotte in segreto dal presidente biancoceleste

In un’estate finora complessa per la Lazio, segnata da un mercato in attesa di decollare e dal malumore della piazza, il presidente Claudio Lotito sta lavorando su più fronti per garantire nuove e vitali fonti di ricavo al club. Lontano dai riflettori delle trattative per i calciatori, la dirigenza biancoceleste sta per mettere a segno un uno-due strategico che potrebbe portare nelle casse societarie una cifra superiore ai 10 milioni di euro annui, fondamentale per sbloccare le operazioni in entrata e rilanciare il progetto tecnico.

La priorità assoluta è chiudere l’accordo per il nuovo main sponsor da esibire sulle maglie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lotito è in trattativa avanzata con ben due aziende di prestigio e l’obiettivo è siglare l’intesa prima dell’esordio in campionato contro il Como, fissato per il 24 agosto. Sebbene i nomi delle società siano ancora top secret, il dettaglio trapelato rivela che entrambe operano nel settore della tecnologia, con un focus su prodotti e servizi legati a software e hardware. L’ambizione della Lazio è quella di stipulare un contratto pluriennale che garantisca un introito fisso compreso tra i 6 e i 7 milioni di euro a stagione, con la possibilità di raggiungere un massimo di 10 milioni attraverso bonus legati ai risultati sportivi e alla visibilità del marchio.

Parallelamente, il club ha già mosso un passo decisivo nel potenziamento della sua area digitale. È stato infatti ufficializzato nei giorni scorsi l’accordo con Adapex INC, società del Datrix Group e partner certificato da Google. Questa collaborazione mira a una valorizzazione strategica di tutti gli asset digitali del club: dal sito ufficiale all’app mobile, passando per i contenuti video on demand e le dirette streaming. L’obiettivo è massimizzare la monetizzazione dell’audience digitale attraverso tutti i canali (social media, internet, radio e tv), con una previsione di ricavo stimata intorno ai 3 milioni di euro.

Questa doppia strategia testimonia la volontà della Lazio di diversificare le proprie entrate, rendendole meno dipendenti dai soli diritti televisivi. L’iniezione di liquidità derivante da queste due operazioni commerciali è considerata propedeutica e indispensabile per dare finalmente il via al mercato in entrata e fornire al tecnico gli innesti richiesti per essere competitivi su tutti i fronti.