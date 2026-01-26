Lazio, Lotito esce allo scoperto: «Non è una squadra in svendita! La permanenza di Romagnoli era fondamentale, su eventuali nuovi acquisti…». L’annuncio!

Lazio, il presidente Claudio Lotito ha toccato alcuni temi chiave dei biancocelesti e del loro momento. Ecco le sue dichiarazioni

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista a RomaToday. Le sue dichiarazioni.

CASO ROMAGNOLI – «No. È stata una decisione meditata. La Lazio ha valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e ha scelto di non indebolire la squadra. Nel calcio di oggi non è affatto scontato, e crediamo sia una scelta di responsabilità».

DESIDERIO ROMAGNOLI – «Alessio è un professionista sotto contratto ed è un punto di riferimento per questa squadra. La società ha ritenuto che, in questo momento, la sua permanenza fosse fondamentale per il gruppo. Le dinamiche personali si gestiscono internamente, nel rispetto reciproco e dei ruoli».

SQUADRA IN “SVENDITA” – «No. Non c’è alcuna squadra in svendita. La Lazio ha fatto valutazioni ponderate, tenendo conto degli aspetti economici e tecnici, scegliendo consapevolmente di non indebolire il gruppo e, soprattutto, di non mortificare le qualità di chi fa parte di questa squadra, che tra molte difficoltà è arrivata fino a questo punto. È una scelta di responsabilità, non di dismissione».

MERCATO – «Oggi pomeriggio arrivano Motta e Maldini. Il mercato chiuderà il 2 febbraio, il direttore Fabiani sta lavorando».

L’INTERVISTA COMPLETA A LOTITO

