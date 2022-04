Lazio: Luis Alberto, Luiz Felipe e Radu in gruppo. Tre recuperi importanti per Sarri

Maurizio Sarri può sorridere dopo l’allenamento di oggi, il penultimo prima della trasferta contro il Genoa di domenica alle 12:30. Luis Alberto, Luiz Felipe e Radu sono infatti tornati in gruppo dopo aver saltato le sedute degli scorsi giorni.

Il Mago torna così in pole per completare il terzetto con Lucas Leiva e Milinkovic. Diversi i discorsi per i due difensori: Luiz Felipe, che pare aver risolto i problemi al ginocchio, è in ballottaggio con Patric. Decisiva sarà la rifinitura di domani. Per quanto riguarda Radu, il veterano biancoceleste andrà al massimo in panchina dopo aver smaltito la fascite plantare.