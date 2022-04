Lazio Luis Alberto, certezza di oggi ma per il futuro... tutte le strade non portano a Roma

Luis Alberto è diventato imprescindibile per la Lazio del presente, ma per il futuro il mercato potrebbe portarlo lontano dalla Capitale

Dopo un inizio tutt’altro che semplice con Sarri in panchina, per Luis Alberto la strada si è fatta in discesa con la Lazio. I numeri sono tornati quelli del ‘Mago’ che tutti conosciamo e nello scacchiere biancoceleste è diventato imprescindibile.

Se per il presente è una certezza, il futuro dello spagnolo alla Lazio non è scontato. Potrebbe essere lui la pedina sacrificabile. Il Siviglia potrebbe rifarsi sotto, ma attenzione anche al Milan, con Pioli che lo vorrebbe per arricchire la sua mediana. Valutazione di 30-35 milioni, alta ma non così impossibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.