Lazio Marcos Antonio, affare ai dettagli: le cifre

Calciomercato Lazio: Marcos Antonio sarebbe a un passo dalla Lazio. Ecco cifre e dettagli dell’affare

Primo colpo in dirittura d’arrivo per la Lazio in vista della prossima stagione. Lotito e Tare avrebbero portato avanti sotto traccia la pista che porta al regista Marcos Antonio.

Il giocatore, classe 2000, è nelle idee di Sarri il sostituto di Lucas Leiva, che saluterà il club a fine stagione. Le cifre dell’operazione si aggirerebbero sugli 8 milioni più 2 di bonus. Lo riporta Gianluca Di Marzio.