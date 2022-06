Lazio, Marcos Antonio e Ilic: Tare prepara il doppio colpo

L’arrivo di Marcos Antonio alla Lazio non esclude l’acquisto di un nuovo centrocampista: Tare vuole anche Ilic

Non si fermano le manovre a centrocampo in casa Lazio. Come riferito da Il Messaggero, l’arrivo di Marcos Antonio non escludere altri colpi nel reparto.

In questo senso, uno dei nomi caldi è quello di Ilic del Verona, calciatore che piace molto a Sarri. Tare proverà ora ad abbassare la richiesta di 11 milioni di euro, considerata troppo alta.