La partita di cartello della 13ª giornata della Serie A off25re lo scontro tra Lazio e Milan allo stadio Olimpico di Roma. Le due squadre sono molto vicine in classifica e puntano alla zona Champions League. I biancocelesti sono al quarto posto a quota 22 punti, mentre la formazione di Gattuso è ad un gradino più basso ad una sola lunghezza.

Per il big match è stato designato l’arbitro Banti della sezione di Livorno, assistito da Meli e Peretti. Il quarto uomo è Calvarese, mentre al VAR ci sono Irrati e Schenone. Ecco gli highlights di Lazio-Milan:

LAZIO-MILAN 0-1: al 79′ i rossoneri in vantaggio grazie a una splendida azione che ha portato al tiro Kessie.

LAZIO-MILAN 1-1: al 94′ Correa pareggia i conti con un tiro dal limite che beffa Donnarumma

Correa ⚽️ late drama at the Olimpico as Lazio deny Milan an important win! #LazioMilan 1-1 . #SerieA pic.twitter.com/z0boebyagP

— Stereo Serie A (@StereoSerieA) November 25, 2018