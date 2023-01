Lazio Milan, i rossoneri hanno corso 7 km in meno!

La curiosa statistica della sfida di Serie A tra Lazio e Milan, terminata con il punteggio finale di 4-0 per i biancocelesti

A leggere la nuda la tabella dei numeri, sembrerebbe persino che Lazio-Milan sia stata una gara in equilibrio. Possesso palla in equilibrio, identico numero di tiri. A fare la differenza, ovviamente, e a determinare un’impressione così sbagliata è il vantaggio immediato di Milinkovic e anche il 2-0 del primo tempo. Con questo tipo di andamento è normale che le statistiche “premino” la squadra costretta a rimontare e che invece di riuscirci finisce anche per prendere altri 2 gol.

//calcionews24.footdata.com/snippet/match?matchId=52yc3718vnmdhm95h2y3yywb8&displayTitle=0&standalone=1

A dare il senso della disfatta milanista sono altre voci, che segnalano un problema serio anche nella determinazione. Come la differenza nei contrasti vinti (più del doppio: 18-7!), le palle perse (9-15) e, soprattutto, la distanza percorsa (116-109 km). Non sarà facile per Pioli correggere tutte queste voci così in basso.