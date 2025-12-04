 Lazio Milan, all’Olimpico spunta un tifoso speciale per la sfida di Coppa Italia! Tutti i dettagli
Lazio Milan, all’Olimpico spunta un tifoso speciale per la sfida di Coppa Italia! Tutti i dettagli

Coppa Italia, Lazio Milan: Milinkovic-Savic torna all’Olimpico da tifoso insieme a Radu. Le ultime novità sui biancocelesti

La sfida tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma alle 21.00, si preannuncia ricca di spettacolo e intensità. Lo Stadio Olimpico è pronto a trasformarsi in una bolgia, con i tifosi biancocelesti determinati a spingere la squadra verso l’obiettivo dei quarti di finale.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza sugli spalti di Sergej Milinkovic-Savic. L’ex centrocampista della Lazio, come riportato dal Corriere della Sera, assisterà al match insieme all’amico ed ex compagno Stefan Radu, regalando ai tifosi un momento di nostalgia e di forte legame con il recente passato del club.

Non si tratta di un ritorno in campo né di indiscrezioni di mercato: Milinkovic ha scelto semplicemente di vivere da spettatore l’atmosfera che per anni ha respirato da protagonista. Dopo Luis Alberto a San Siro, anche un altro grande ex biancoceleste sarà presente per la sfida contro il Milan, rendendo ancora più suggestiva la serata di Coppa Italia all’Olimpico.

