Lazio Milinkovic Savic, quale cessione: Sarri riparte dal Sergente

La telenovela su Milinkovic Savic in casa Lazio sembra essere ormai giunta al capolinea: Sarri ha deciso di puntare sul Sergente

Quale cessione? Milinkovic Savic si appresta a iniziare un nuovo campionato con la maglia della Lazio. La telenovela estiva sembra ormai essere soltanto un lontano ricordo. Diciamo sembra siccome nel mercato non si può mai sapere, ma ad oggi offerte per il serbo non sono arrivate alla scrivania di Lotito.

Sarri lo metterà al centro della mediana nella sfida contro il Bologna. Kezman, il procuratore del giocatore, ha già chiarito la posizione: nessun rinnovo (scadenza 2024). I prossimi 15 giorni chiariranno la situazione tra permanenza e ipotesi di rinnovo al momento remota. Lo scrive il Corriere dello Sport.