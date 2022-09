Lazio, Milinkovic-Savic: «Questa partita ha un valore grande»

Le parole di Milinkovic-Savi al termine della sfida tra Lazio e Verona: «La continuità era il problema, ora abbiamo vinto due partite»

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Milinkovic a commentare la gara contro il Verona. Le sue parole:

ASSIST– «Speravo di fare un gol perchè avevo preparato la maglia (per il compleanno della sorella, ndr), ma l’importante è fare tre punti. Il Verona poi è sempre difficile, ti vengono addosso, marcano uomo a uomo ed è difficile creare spazi».

VALORE DELLA VITTORIA– «Questa partita ha un valore grande: dà continuità alla gara con il Feyenoord. Quando vogliamo e siamo sul pezzo possiamo fare qualunque cosa. La continuità era il problema, ora abbiamo vinto due partite e ci proveremo anche con la prossima europea e la Cremonese. Cerchiamo di dare continuità».

NUOVI GIOCATORI – «Una bella cosa avere la rosa più larga e avere tanti giocatori a dare una mano. Oggi lo hanno fatto vedere anche Marcos Antonio e Casale dal primo minuto. In ogni momento, si può dare una mano».

STATO DI FORMA– «Non mi piace parlare come gioco, poi la vedo, la analizzo e vedo le cose che non faccio bene per migliorarle».

MILINKOVIC A DAZN

300 PRESENZE – «Per le 300 presenze sono tanto contento, è un orgoglio. Bello vedere lo stadio pieno, ci danno una grande mano nei momenti difficili».

RISPOSTA E ROSA LUNGA – «Questa è una risposta per il mister, sono tre giorni che ci dice che dopo l’Europa League abbiamo vinto e speriamo sia contento. Quest’anno la rosa è più larga, ci sono tanti giocatori che possono entrare e dare una mano come Casale o Marcos Antonio. La panchina è importante per vincere».

CONTINUITA’ – «Ci manca continuità, sono da tanti anni qua e il problema è sempre quella. Abbiamo vinto due partite in fila, ora ne abbiamo altre due e cerchiamo di fare 6 punti prima della sosta».

CENA CON IMMOBILE – «Cena con Immobile? Me lo segno e glielo dico nello spogliatoio».