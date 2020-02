Il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic: Lotito dice sì, ma a una condizione. La richiesta della Lazio per il serbo

Il Real Madrid non molla la presa su Sergej Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, la Lazio sarebbe disposta a cedere il centrocampista serbo a una condizione.

Questa la richiesta del presidente Claudio Lotito: 50 milioni di euro più il cartellino di James Rodriguez.