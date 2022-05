Lazio Milinkovic, il futuro è un’incognita: le offerte latitano e i tifosi sognano

La Lazio non ha ancora ricevuto un’offerta congrua alle sue richieste per Milinkovic Savic e ora i tifosi sognano la permanenza

Lazio e Milinkovic Savic per l’addio la strada è ancora lunga. Da una parte Lotito chiede una cifra vicino ai 90 milioni di euro e dall’altra soltanto lo United ha messo la sua proposta sul tavolo.

Soltanto 55 milioni per il serbo e offerta rispedita al mittente. La Juve ha virato su Pogba per la mediana e ora Milinkovic non ha, al momento, altre offerte. Le offerte latitano e i tifosi sognano la sua permanenza per la prossima stagione. Lo scrive Il Tempo.