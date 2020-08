Lazio, Milinkovic: «Vogliamo continuare a vincere»

Il centrocampista della Lazio ha parlato in vista della prossima stagione alle porte

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ai microfoni della radio ufficiale del club ha parlato in vista della nuova stagione alle porte.

«Siamo tornati a lavorare e ci stiamo allenando bene. Resteremo ad Auronzo per un’altra settimana e vogliamo crescere su quello che è andato peggio nel corso dell’ultima stagione. Non vediamo l’ora di iniziare e speriamo di tornare a vedere i tifosi allo stadio. La partita con la Juventus era importantissima, abbiamo battuto la migliore squadra in Italia. Nella prossima stagione vogliamo continuare a vivere e vincere grandissime gare. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo stagionale, vorremmo riprendere il cammino con tante vittorie. I tifosi ci danno una grande mano, sarebbe bello rivederli allo stadio. Quest’anno ho giocato in zone di campo più arretrate, ma è sempre importante per tutti trovare il gol».