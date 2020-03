La Lazio segue con attenzione Muriqi del Fenerbahce per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione

La Lazio pensa agli acquisti per l’attacco in vista della prossima stagione. La prima scelta resta Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea al termine del contratto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’alternativa è rappresentata da Vedat Muriqi, classe 1994 di proprietà del Fenerbahçe. La sua valutazione supera i 20 milioni di euro.