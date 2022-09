Lazio Napoli, le probabili formazioni della sfida dell’Olimpico

Alle 20:45 andrà in scena all’Olimpico la sfida tra Lazio e Napoli, le probabili formazioni del match

Maurizio Sarri ha soltanto un paio di dubbi per il suo undici. Ballottaggio tra Luis Alberto e Vecino per la mediana. Uno di loro completerà il reparto con Milinkovic Savic e Marcos Antonio. In attacco il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. In casa Napoli, Spalletti tornerà dal 1′ con il suo undici tipo. Kvara di nuovo titolare assieme a Lozano e Zielinski per supportare Osimhen.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, M. Antonio, L. Alberto (Vecino); F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti