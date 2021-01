Lazio, ora serve un difensore: tutte le opzioni disponibili

Dopo la tegola Luiz Felipe, la Lazio dovrà necessariamente intervenire sul mercato in entrata: ecco alcuni nomi secondo Il Messaggero

La Lazio ha capito che non convincerà Luiz Felipe a stringere ancora i denti ed è tornata sul mercato di corsa: non può bastare anticipare l’affare Kamenovic (Under 22) ora, verrà provvisoriamente reinserito Vavro nella lista.

Tare ha ripreso pure i contatti per Mustafi con l’Arsenal. Inzaghi vuole ancora Izzo, ma il Torino chiede la luna. Occhio al vecchio pallino Umtiti, in prestito dal Barcellona o a qualche altro colpo a sorpresa. Per avere Caicedo l’Inter potrebbe offrire Ranocchia.