Marco Parolo ha parlato del suo rapporto con il fantacalcio

Marco Parolo e il fantacalcio, un matrimonio mai andato in porto. Lo stesso centrocampista della Lazio ammette di non amare il famoso gioco in un’intervista rilasciata a SciabolaTalk:

«Per me il fantacalcio è un tasto dolente. Pensate che spesso incontro ragazzi che mi chiedono gol e assist. Anche al mare è un continuo, mi dicono di aver fatto follie per me e che devo far gol».