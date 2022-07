Lazio, Patric: «Ho rinnovato con il cuore, qui mi sento a casa»

Le parole di Patric dopo il rinnovo con la Lazio: «Un piacere enorme aver trasformato i fischi in applausi»

Il difensore della Lazio Patric ha commentato a Lazio Style Summer il suo rinnovo con i biancocelesti. Di seguito le sue parole.

RINNOVO – «Un piacere enorme aver trasformato i fischi in applausi. I tifosi notano il lavoro che ho fatto, rinnovare è stata una scelta facile. Qui mi sento a casa mia. Come tutte le famiglie ci sono anche momenti di difficoltà ma ora sto vivendo un periodo bellissimo. Rispetto a quando sono arrivato, la società è diventata più grande, siamo andati in Champions due anni fa, giochiamo sempre in Europa e puntiamo sempre a grandi obiettivi».

TIFOSI – «Un giorno un tifoso ha scoperto dove abitavo ed è venuto a citofonarmi sotto casa, lo ha fatto quasi per una settimana. Io non volevo che scoprisse dove abitavo, alla fine le persone sotto casa sono diventate una decina».

COMPAGNI DI SQUADRA – «Sto conoscendo molti nuovi calciatori in rosa, quelli che già c’erano sanno che ci sarò sempre per loro ed è bello rimanere ancora di più in questa squadra, soprattutto con chi ho passato tanti anni insieme come Marusic, Milinkovic ed Immobile».