Lazio, Patric: «Solo questione di tempo con Sarri, sulla stagione…»

Le parole di Patric, difensore della Lazio, sulla stagione della squadra biancoceleste in Serie A. I dettagli

Patric, difensore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel nel giorno del suo 30esimo compleanno.

PAROLE – «Da quando lavoriamo con il mister si vedeva che c’era qualcosa in più dal punto di vista difensivo. L’anno scorso è stato difficile. In estate sono arrivati giocatori adatti alle sue richieste, perfetti per muoverci come dobbiamo. Sapevamo che i risultati sarebbero arrivati, era solo questione di tempo. Noi vogliamo imparare ancora, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo. In difesa stiamo lavorando bene, i numeri lo dicono, ma i complimenti vanno fatti alla fine, ci sono ancora molti punti a disposizione».