Lazio, Pedro decisivo: l’arma in più di Sarri a partita in corso. Il dato

L’attaccante della Lazio Pedro è andato in gol contro la Cremonese, confermandosi decisivo subentrando dalla panchina

L’attaccante della Lazio Pedro si conferma decisivo subentrando dalla panchina. Lo spagnolo, mandato in campo ieri nel corso della ripresa, ha siglato la quarta rete che di fatto ha chiuso con largo anticipo la gara contro la Cremonese.

Come riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport, se si considera anche la scorsa stagione quella di ieri è la quarta rete da subentrato per l’ex Barcellona che in questa stagione entrando nel secondo tempo aveva già giustiziato l’Inter.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24