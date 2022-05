Lazio, ancora out Pedro: salta anche la Sampdoria. L’attaccante spagnolo non ha recuperato

In casa Lazio è entrata ormai nel vivo la preparazione in vista del match di sabato sera contro la Sampdoria. In quel di Formello è ancora assente Pedro, che quindi starà ai box anche per la sfida contro i blucerchiati. Per il resto Sarri ha la rosa al completo, con il ballottaggio tra Leiva e Cataldi che pare essere l’unico dubbio.

La seduta ha preso il via con il classico lavoro di riscaldamento e attivazione muscolare. A seguire esercitazioni tecnico-tattiche e consueta partitella, con le due squadre schierate con il 4-3-3. Domani appuntamento nel pomeriggio, a soli due giorni da Lazio-Sampdoria.