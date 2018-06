Lazio su Pione Sisto: ecco quanto costa

La Lazio ha scelto il sostituto di Felipe Anderson: si tratta di Pione Sisto, trequartista danese in forza al Celta Vigo

Con Felipe Anderson che potrebbe dire addio, la Lazio lavora sul mercato alla ricerca di un calciatore che possa sostituire il brasiliano. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero, il club biancoceleste starebbe lavorando per l’arrivo di Pione Sisto, trequartista danese classe 1995 in forza al Celta Vigo.

Al momento non esiste una vera e proprio trattativa: i capitolini, infatti, aspettano prima di vedere come si concluderà la questione Felipe Anderson. Qualora il brasiliano dovesse lasciare Roma, Tare proverebbe a sferrare l’attacco decisivo per il danese, che gli spagnoli valutano circa 20 milioni di euro.