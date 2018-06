La Lazio fissa il prezzo per Felipe Anderson, richiesto dal West Ham: servono parecchi milioni di euro, con il Santos che esulta

La Lazio sta portando avanti l’affare Felipe Anderson. Come noto, Anderson piace al West Ham e gli Hammers hanno fatto una prima richiesta. La Lazio ha detto no e adesso spuntano retroscena dalla società di Claudio Lotito. Secondo Il Corriere dello Sport la valutazione di Anderson sarebbe salita ancora, fino ad arrivare a una cifra incredibile: Lotito per il brasiliano vuole quarantotto milioni di euro, non ha intenzione di scendere a compromessi. La notizia fa felice una squadra che, distante migliaia di chilometri, segue con attenzione la vicenda. Si tratta del Santos, che può sfruttare una ricca clausola per il giocatore.

Il perché di una valutazione così alta per Anderson riguarda proprio il Santos. Lotito dovrà riconoscere al Peixe il 25% della plusvalenza, quindi se arrivassero quarantotto milioni di euro, ne dovrebbe girare circa dieci ai brasiliani. Così facendo, entrerebbero nelle casse della Lazio trentotto milioni di euro, una cifra importante e che probabilmente rappresenta il valore “reale” di Anderson. Gli utili di bilancio aumenterebbero, ma quella è un’altra storia. Il West Ham continua l’assalto al dieci biancoceleste, ma Lotito spara alto.