Il West Ham, al momento, sembra essere la squadra più interessata a Felipe Anderson, trequartista brasiliano in rotta con la Lazio

La separazione tra Felipe Anderson e la Lazio ormai è soltanto da certificare, resta da capire quindi soltanto quale sarà la nuova casa del brasiliano. Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di West Ham, Chelsea e Monaco, tre squadre dalla disponibilità economica acclarata. Motivo per cui Claudio Lotito ha sparato alto, chiedendo 45 milioni di euro per cedere il cartellino del calciatore sudamericano.

Il Guardian ha rivelato che ci sarebbe già stato un contatto tra Pellegrini e Felipe Anderson, con quest’ultimo che avrebbe dato il suo benestare al trasferimento agli Hammers. L’ex manager del Manchester City è un ammiratore dichiarato del fantasista e la trattativa sarebbe sospinta soprattutto dalla sua convinzione che, con Felipe in rosa, il West Ham alzerebbe non di poco il suo tasso tecnico. I 27 milioni di euro offerti, però, non bastano, i londinesi se vogliono Anderson dovranno alzare e non di poco l’offerta, tenendo conto anche che c’è il Monaco in agguato. Curioso poi che gli altri nomi per la rifondazione degli Hammers siano il genoano Armando Izzo e l’ex Palermo Javier Pastore. West Ham “all’italiana”.