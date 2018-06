Il futuro di Felipe Anderson sembra essere sempre più lontano dalla Capitale: oggi, giornata di incontri, se ne saprà di più

Felipe Anderson e la Lazio si sono amati, uno di quegli amori vissuti a pieno ma caratterizzati da alcune incomprensioni negli ultimi tempi. Simone Inzaghi ha trovato la formula di gioco ideale per la sua Lazio ed il brasiliano, complice l’infortunio agli adduttori che gli ha fatto perdere la prima parte di stagione, non sembra esserne al centro. Motivo per cui l’ipotesi addio è diventata, via via, sempre più reale.

Il Corriere dello Sport scrive che oggi le parti s’incontreranno per fare chiarezza sul futuro di Felipe: da un lato la dirigenza laziale e dall’altro gli agenti del trequartista, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci. Si diranno quello che pensano da un po’, che è tempo di separarsi dopo 5 anni vissuti come sulle montagne russe di un lunapark. Alti e bassi, fino all’addio. Ci sono due club inglesi su Felipe Anderson, ovvero il Chelsea ed il West Ham, più i francesi del Monaco. Società ricche che potrebbero garantire una plusvalenza importante al presidente Claudio Lotito, che dovrà garantire ben il 25% al Santos. Felipe Anderson e la Lazio, quando l’amore finisce.